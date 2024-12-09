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Арина Соболенко признана игроком 2024 года по версии WTA Player Awards

Арина Соболенко признана игроком 2024 года по версии WTA Player Awards
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко признана игроком года по версии ежегодной номинации WTA Player Awards. Интересно, что это звание она заработала впервые в карьере.

За звание лучшей теннисистки года с Соболенко боролись:

Кори Гауфф (США);
Жасмин Паолини (Италия);
Ига Швёнтек (Польша);
Чжэн Циньвэнь (Китай).

Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

26-летняя Соболенко в 2024 году сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года.

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