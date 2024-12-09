Арина Соболенко признана игроком 2024 года по версии WTA Player Awards

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко признана игроком года по версии ежегодной номинации WTA Player Awards. Интересно, что это звание она заработала впервые в карьере.
За звание лучшей теннисистки года с Соболенко боролись:
Кори Гауфф (США);
Жасмин Паолини (Италия);
Ига Швёнтек (Польша);
Чжэн Циньвэнь (Китай).
Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.
26-летняя Соболенко в 2024 году сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года.