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Ни одна российская теннисистка не вошла в число обладателей наград WTA по итогам 2024 года

Ни одна российская теннисистка не вошла в число обладателей наград WTA по итогам 2024 года
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Ни одна российская теннисистка, ставшая лауреатом премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона (WTA Player Awards), не выиграла в своей номинации.

Анна Калинская и Диана Шнайдер боролись за звание «Прогресс года» — награду отдали американке Эмме Наварро, Эрика Андреева могла стать «Новичком года», однако им стала Лулу Сун из Новой Зеландии.

Дуэт года:

Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);
Анна Данилина (Казахстан) и Ирина Хромачёва (Россия);
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия);
Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия);
Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия) — победители;
Катержина Синякова (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).

Напомним, победителей в номинациях традиционно выбирали представители международных теннисных СМИ.

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