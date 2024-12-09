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WTA признала сезон Паулы Бадосы «Камбэком 2024 года»

WTA признала сезон Паулы Бадосы «Камбэком 2024 года»
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса стала победительницей номинации «Камбэк года» в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии – WTA Player Awards.

За эту награду с Бадосой боролись:

Аманда Анисимова (США);
Каролина Мухова (Чехия);
Наоми Осака (Япония);
Эмма Радукану (Великобритания).

Напомним, Бадоса завершила сезон-2023 досрочно, уже после Уимблдона, из-за травмы спины. Первые высокие результаты в 2024-м она показала на грунте – дошла до 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме и до третьего круга «Ролан Гаррос». Уже на харде испанка завоевала титул на турнире в Вашингтоне, а также записала на свой счёт полуфиналы турниров в Цинциннати, Пекине и Нинбо. Кроме того, Паула повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала US Open – 2024.

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