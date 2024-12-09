Ник Кирьос: мой теннисный IQ выше, чем у Джоковича, Федерера, Надаля и Маррея

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос, составляя своего идеального игрока, объяснил, почему в графу «теннисный интеллект» поставил именно себя.

«Я играл с Джоковичем, Федерером, Надалем и Марреем. Мой теннисный интеллект выше, чем у них. Я не знаю, доходил ли кто-нибудь в истории тенниса до финала Уимблдона без тренера. Так что по уровню IQ я бы выбрал себя», — приводит слова Кирьоса Ubitennis со ссылкой на подкаст «Lets Trot».

Отметим, что в активе Кирьоса также имеется победа на Открытом чемпионате Австралии — 2022 в парном разряде. Он завоевал титул вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом.

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