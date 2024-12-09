Новак Джокович поздравил «Макларен» с победой в Кубке конструкторов

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на то, что британская команда «Макларен» одержала победу в Кубке конструкторов сезона-2024 Формулы-1.

Стоит отметить, что эта победа стала первой для «Макларена» с 1998 года в Кубке конструкторов.

«Мои поздравления «Макларену», — написал Джокович в социальных сетях, добавив эмодзи «мускул» и хештег папайя (негласный знак команды из-за фирменного цвета (оранжевый).

Отметим, что ранее, в конце ноября Джокович посетил Гран-при Катара Формулы-1. Он побывал в боксах сразу нескольких команд — «Мерседес», «Феррари» и «Макларена».