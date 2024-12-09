«Обращаются, как с королевой». Арина Соболенко записала видео в честь звания «Игрок года»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко записала забавное видеообращение в честь того, что она была признана игроком года по версии номинации WTA Player Awards.

В видео Арина идёт по корту и благодарит всех за голоса и поддержку, в это время члены её команды услужливо подают ей ракетку, воду и полотенце.

«Обращаются со мной, как с королевой», — подписала Соболенко видео.

26-летняя Соболенко в 2024 году сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года.