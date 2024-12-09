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Янник Синнер ответил, чувствует ли себя Максом Ферстаппеном в теннисе

Янник Синнер ответил, чувствует ли себя Максом Ферстаппеном в теннисе
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что общего у него с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 нидерландцем Максом Ферстаппеном.

— Чувствуешь ли ты себя Максом Ферстаппеном в теннисе?
— Я недавно общался с Максом, мы обсуждали некоторые его слова. Он сказал, что не гонится за рекордами других гонщиков, потому что ему важно быть с семьёй. Мы спортсмены, но мы также и люди: друзья и семья — это самое важное. Я стараюсь делать всё возможное в теннисе, на днях начну тренироваться в Дубае. Да, я чувствую себя так же.

— Если ты – Ферстаппен, то Карлос Алькарас – это Льюис Хэмилтон?
— У Хэмилтона больше опыта, тут сложно проводить сравнения. Но стабильность и упорство Макса впечатляют, — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

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