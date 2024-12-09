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«Я играл хорошо до матча с Медведевым». Синнер рассказал о сожалении по поводу Уимблдона

«Я играл хорошо до матча с Медведевым». Синнер рассказал о сожалении по поводу Уимблдона
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём особом сожалении по поводу вылета с Уимблдона-2024.

На травяном турнире «Большого шлема» Синнер дошёл до четвертьфинала, где со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Поговорим о подготовке: как улучшиться в 2025 году? Цель – «Ролан Гаррос» и Уимблдон?
— Если оглядываться назад, то Уимблдон — это турнир, принёсший мне больше всего сожалений. Я играл очень хорошо до матча с Медведевым… Так и было, наш спорт непредсказуем. Посмотрим в следующем году, никто не может заглянуть в будущее, — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

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