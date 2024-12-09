«Я играл хорошо до матча с Медведевым». Синнер рассказал о сожалении по поводу Уимблдона

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём особом сожалении по поводу вылета с Уимблдона-2024.

На травяном турнире «Большого шлема» Синнер дошёл до четвертьфинала, где со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

— Поговорим о подготовке: как улучшиться в 2025 году? Цель – «Ролан Гаррос» и Уимблдон?

— Если оглядываться назад, то Уимблдон — это турнир, принёсший мне больше всего сожалений. Я играл очень хорошо до матча с Медведевым… Так и было, наш спорт непредсказуем. Посмотрим в следующем году, никто не может заглянуть в будущее, — приводит слова Синнера Corriere della Sera.