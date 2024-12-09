Денис Шаповалов — канадцам: горжусь тем, что представляю вас на корте!

Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов подвёл итоги сезона-2024. В прошедшем спортивном году Денис стал чемпионом турнира ATP-250 в Белграде.

«2024-й. Очень горжусь тем, как много работал в этому году. Возвращаться после травмы всегда нелегко, мне пришлось терпеть своё тело и результаты. Но заканчивать на высокой ноте – очень многое значит!

Спасибо болельщикам всего мира за поддержку в каждую неделю и всем канадцам за то, что болеют за меня всегда. Горжусь тем, что представляю вас на корте!

Я уже работаю в рамках предсезонной подготовки к 2025 году с моей командой, не могу дождаться, когда увижу вас снова, чтобы продолжить с того места, где мы остановились», — написал Шаповалов в социальных сетях.