Денис Шаповалов — канадцам: горжусь тем, что представляю вас на корте!
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Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов подвёл итоги сезона-2024. В прошедшем спортивном году Денис стал чемпионом турнира ATP-250 в Белграде.
Белград. Финал
09 ноября 2024, суббота. 17:55 МСК
156
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
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Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
«2024-й. Очень горжусь тем, как много работал в этому году. Возвращаться после травмы всегда нелегко, мне пришлось терпеть своё тело и результаты. Но заканчивать на высокой ноте – очень многое значит!
Спасибо болельщикам всего мира за поддержку в каждую неделю и всем канадцам за то, что болеют за меня всегда. Горжусь тем, что представляю вас на корте!
Я уже работаю в рамках предсезонной подготовки к 2025 году с моей командой, не могу дождаться, когда увижу вас снова, чтобы продолжить с того места, где мы остановились», — написал Шаповалов в социальных сетях.
Комментарии
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