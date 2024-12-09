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Янник Синнер: я провёл только один сезон на вершине. Моя цель — оставаться в игре в 30 лет

Янник Синнер: я провёл только один сезон на вершине. Моя цель — оставаться в игре в 30 лет
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих долгосрочных карьерных целях.

«Мы с командой провели несколько тестов, чтобы понять, какую подготовку к сезону нужно провести, какие стратегии использовать. Позади много жертв, мне всего 23 года, а не 27 (как Максу Ферстаппену. – Прим. «Чемпионата»), и я провёл только этот сезон на вершине. Цель – не просто побеждать в течение трёх лет, но и оставаться в игре, когда мне будет 30. Этот сезон был невероятным, но всё может измениться», — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

23-летний Синнер в сезоне-2024 одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.

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