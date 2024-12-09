«Свидание в гоночный день». Арина Соболенко опубликовала новые фото с возлюбленным

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместные фото со своим возлюбленным – бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом. В выходные пара посетила заключительный этап Гран-при Формулы-1, который прошёл в Абу-Даби.

«Свидание в гоночный день», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «сердце» и «болид».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань). Арина была признана игроком года по версии WTA Player Awards.