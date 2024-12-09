«Я не знаю, как они это делают». Синнер рассказал, чем его восхищают гонщики Формулы-1

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, чем его восхищают гонщики Формулы-1.

«Я не знаю, как они это делают: дают интервью за две минуты до того, как садятся в болиды, надевают шлемы и уезжают. В теннисе всё не так», — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

23-летний Синнер в сезоне-2024 одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.

Ранее Синнер посетил заключительный этап Гран-при Формулы-1, который прошёл в Абу-Даби. Ему доверили помахать клетчатым флагом.