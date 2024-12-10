Янник Синнер отказался отвечать на вопрос о покупке спорткара

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что любит водить автомобиль.

— В прошлом году я тренировался в Аликанте и ездил на трассу неподалёку. В Монако развлекаюсь на симуляторе вместе с моим другом Антонио Джовинацци (бывший гонщик Формулы-1. – Прим. «Чемпионата»). Люблю водить автомобиль после тренировок, в нём я изолируюсь от мира. Включаю музыку и еду один.

— Правда ли, что недавно ты побаловал себя новым «Феррари»?

— Пока не хочу об этом говорить, — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

За сезон-2024 Синнер только в качестве призовых заработал более $ 17 млн.