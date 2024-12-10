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Карлос Алькарас показал, как проходит его отпуск

Карлос Алькарас показал, как проходит его отпуск
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях динамичное видео, в котором собраны моменты из его отпуска. В подпись к видео Алькарас добавил эмодзи – флаг Доминиканской республики, заряженную батарейку, солнце и бицепс.

В сезоне-2024 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

На данный момент неизвестно, собирается ли Алькарас принимать участие в турнирах до начала Australian Open — 2025.

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