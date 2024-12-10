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Эрика Андреева вышла в полуфинал Челленджера во Франции в парном разряде

Эрика Андреева вышла в полуфинал Челленджера во Франции в парном разряде
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Российская теннисистка Эрика Андреева в паре с француженкой Селеной Яничевич вышла в полуфинал парного разряда Челленждера во Франции. На стадии четвертьфинала они обыграли испанку Ивон Кавалье-Реймерс и француженку Эликсан Лешемию.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Андреева и Яничевич сделали две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три из девяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира Андреева и Яничевич сыграют с победителем противостояния Оксана Калашникова (Грузия)/Лара Сальден (Бельгия) – Эмили Аллтон (Великобритания)/Майя Ламсден (Великобритания).

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