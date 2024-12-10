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Касаткина, Шнайдер и Мирра Андреева выступят на турнире WTA-500 в Аделаиде

Касаткина, Шнайдер и Мирра Андреева выступят на турнире WTA-500 в Аделаиде
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Российские теннисистки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и Мирра Андреева заявились для участия на хардовом турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Отметим, что на турнире, который является частью подготовки к Открытому чемпионату Австралии, также выступят Жасмин Паолини, Джессика Пегула, Эмма Наварро, Барбора Крейчикова и Елена Остапенко. Соревнования в Аделаиде пройдут с 6 по 11 января 2025 года.

Действующей чемпионкой турнира в Аделаиде является латвийская теннисистка 15-я ракетка мира Елена Остапенко. В финале соревнований она в двух сетах обыграла Дарью Касаткину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

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