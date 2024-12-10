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Сёстры Уильямс поделились семейным фото из Диснейленда

Сёстры Уильямс поделились семейным фото из Диснейленда
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс показала, как проводит семейный досуг вместе с сестрой, семикратной чемпионкой мэйджоров Винус Уильямс. Спортсменка опубликовала фото из парка Дисней.

Фото: страница Уильямс в социальных сетях

«Нет ничего лучше быстрого семейного путешествия в Диснейленд», — подписала публикацию Уильямс.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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