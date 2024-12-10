«Могу винить только себя». Хольгер Руне назвал причину спада в игре

Датский теннисист Хольгер Руне заявил, что спад в его игре стал последствием принятия неправильных решений.

«Я всегда верил в себя, но за последние полтора года я не работал должным образом. Но сейчас я надеюсь, что это окупится. Каждый может сказать, что хочет выиграть турнир «Большого шлема», но для этого нужно много работать.

Я могу винить только себя, потому что все решения принимал я. Каждый тренер, который у меня был, делал всё возможное для моего тенниса, но это должно подходить человеку. Думаю, что это действительно очень важно — иметь правильных людей вокруг, которые могут дать мне то, что я хочу, чтобы улучшить мою игру. Чувствую, что сейчас у меня они есть», — приводит слова Руне Tennis365.