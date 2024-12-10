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Карен Хачанов рассказал, как его проверили на допинг 40 раз за сезон

Карен Хачанов рассказал, как его проверили на допинг 40 раз за сезон
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19-я ракетка мира представитель России Карен Хачанов высказался о допинг-проверках в теннисе на фоне проваленных тестов Иги Швёнтек и Янника Синнера.

«Сейчас мы видим, что всё больше и больше появляются какие-то кейсы. Меня, помню, один-два года проверяли максимальное количество раз. Порядка 40 раз за сезон. Меня это сильно раздражало — проверки проходили чуть ли не каждую неделю. Могли даже на одном турнире несколько раз проверить. Но я уже привык к этому. Это стало частью профессии», — приводит слова Хачанова ТАСС.

В данный момент теннисист находится в отпуске. Новый сезон он начнёт на турнире категории ATP-250 Hong Kong Tennis Open 2025, который пройдёт с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

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