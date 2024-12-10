Чесноков: Арина Соболенко заслуженно получила награду лучшей теннисистки года

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков заявил, что трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белоруска Арина Соболенко заслуженно одержала победу в номинации «Игрок года» по версии WTA Player Awards.

«Наверное, в этой номинации выбор был очевиден. Соболенко закончила сезон на первой строчке в мировом рейтинге, выиграла два турнира «Большого шлема». Других кандидатов, по большому счёту, не было. В этом году она играла потрясающе, на харде её было очень сложно остановить, так что свою награду она получила заслуженно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

26-летняя Соболенко в 2024 году сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года.