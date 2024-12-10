Чего добьётся Елена Рыбакина в 2025 году с новым тренером Гораном Иванишевичем?

В 2024 году казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером Стефано Вуковым, с которым работала на протяжении пяти лет. Новым наставником спортсменки стал чемпион Уимблдона-2001, бывший тренер серба Новака Джоковича хорват Горан Иванишевич.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: чего добьётся Елена Рыбакина в 2025 году с новым тренером Гораном Иванишевичем?

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В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы, но сумела обыграть первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.