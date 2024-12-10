Танаси Коккинакис назвал трёх главных претендентов на титул Australian Open — 2025

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис считает итальянца Янника Синнера, испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича главными фаворитами в борьбе за победу на Australian Open — 2025.

«Я бы сказал, что эти двое [Янник Синнер и Карлос Алькарас] будут главными фаворитами, а также Новак Джокович. Его никогда нельзя недооценивать; его и то, как он умеет возвращаться. Также, очевидно, [Александр] Зверев тоже играет в отличный теннис прямо сейчас. Также [Тейлор] Фриц стучится в дверь. Есть много хороших игроков, но я бы сказал, что эти трое — те, кого можно назвать явными фаворитами», — приводит слова Коккинакиса Tennis Head.