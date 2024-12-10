Джек Дрейпер пропустит совместный сбор с Алькарасом из-за травмы

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер получил повреждение и пропустит совместный тренировочный сбор с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Предсезонная подготовка спортсменов должна была состояться в Аликанте (Испания). Характер повреждения Дрейпера не сообщается.

В текущем сезоне Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале турнира он обыграл россиянина Карена Хачанова.

В сезоне-2024 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.