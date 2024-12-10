Коккинакис — о расписании: в ATP-туре есть много турниров, которые неинтересны болельщикам

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис высказался о проблеме загруженности теннисного календаря.

«В ATP, очевидно, пытаются что-то изменить, но теннису ещё предстоит пройти долгий путь для этого. Думаю, расписание слишком длинное. Есть много турниров, которые недостаточно интересны болельщикам. Если бы сезон длился хотя бы девять месяцев, то было бы здорово. Но даже девять месяцев — это длинный сезон по сравнению со многими другими видами спорта, так что много чего можно изменить. Также я считаю, что после парижского «Мастерса» не должно быть столько турниров на уровне ATP», — приводит слова Коккинакиса Tennis Head.