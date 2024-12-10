Паула Бадоса показала своё детское фото

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса показала, как выглядела в детстве. Спортсменка опубликовала фотографию на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Паула досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Бадоса сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ранее бывшая вторая ракетка мира Бадоса стала победительницей номинации «Камбэк года» в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии – WTA Player Awards.