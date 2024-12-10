Ник Кирьос в двух словах ответил, что думает о карьере Новака Джоковича

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос подписчика в социальных сетях. Спортсмен рассказал, как относится к 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

«Абсолютная легенда. GOAT», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что если Джокович выиграет ещё один мэйджор, то станет самым титулованным теннисистом в истории. Сейчас он делит эту строчку с Сереной Уильямс, у которой также 24 выигранных ТБШ. В данный момент Джокович находится в отпуске. Сезон-2025 он начнёт на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января.