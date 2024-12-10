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Хачанов ответил, есть ли у него желание выступать за Россию на международных соревнованиях

Хачанов ответил, есть ли у него желание выступать за Россию на международных соревнованиях
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19-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, что скучает по выступлениям за сборную России на международных соревнованиях.

«Мы скучаем по Кубку Дэвиса, по командному чемпионату мира. Мы с ребятами всегда играли за сборную, желание играть за национальную команду есть и будет», — приводит слова Хачанова ТАСС.

В данный момент теннисист находится в отпуске. Новый сезон он начнёт на турнире категории ATP-250 Hong Kong Tennis Open 2025, который пройдёт с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

Напомним, 6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено.

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