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ВАДА внесёт изменения в регламент после допинг-скандалов Синнера и Швёнтек

ВАДА внесёт изменения в регламент после допинг-скандалов Синнера и Швёнтек
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5 декабря состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на котором был одобрен ряд изменений в антидопинговый регламент с 1 января 2027 года. Об этом сообщает Ubitennis.

Согласно источнику, изменения направлены на случаи так называемого «непредсказуемого допинга», когда выясняется, что спортсмены непреднамеренно употребляли запрещённые вещества, как это могло быть в случаях с теннисистами итальянцем Янником Синнером и полькой Игой Швёнтек.

Также рассматривается установление минимальных уровней концентрации запрещённого вещества. Наличие вещества без порогового значения в организме не будет давать повода для заключения о положительном допинг-тесте.

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