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Вероника Кудерметова рассказала о своих доходах в прошедшем сезоне

Вероника Кудерметова рассказала о своих доходах в прошедшем сезоне
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Бывшая девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос о доходах в прошедшем сезоне.

— Вы много заработали в этом году?
— Ой, в интернете чего только не пишут. Недавно видела пост, какие призовые получили российские теннисистки. И якобы у меня их $ 1,6 млн. Когда люди приводят такие данные, надо задать вопрос: а вы учитываете налоги, расходы на билеты, проживание, тренеров? Конечно, я немного откладываю. В конце концов, нужно задумываться о жизни после тенниса, иметь запас, — сказала Кудерметова в интервью «БО Спорт».

На профессиональном уровне в активе Кудерметовой победа на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде, два одиночных титула WTA, финал парного Уимблдона-2021.

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