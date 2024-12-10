Кудерметова объяснила, из-за чего назвала мужа ослом посреди матча на турнире в Китае

Бывшая девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова объяснила, из-за чего назвала мужа-тренера Сергея Демёхина ослом во время матча на турнире в Китае.

«В тот момент я была вся в игре и даже не поняла, что только что сказала. Но потом мне стало жутко стыдно. Сразу после игры мы не обсуждали этот момент. Наверняка он был недоволен, но не показал этого. Сергей прекрасно понимал, что это были накопленные негативные эмоции. Такой объём работы выполнять на протяжении этого долгого времени… В итоге это не помогло, даже после тех слов я ходила и просто плакала весь оставшийся матч. Было очень тяжело. Когда мы вернулись в отель, я извинилась перед ним. С моей стороны это было некрасиво. Мы даже пошутили, что стали звёздами интернета», — сказала Кудерметова в интервью «БО Спорт».

Во время матча второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (1:6, 4:6) Кудерметова жёстко ответила Сергею Демёхину.

«Заткнись, осёл!» — сказала россиянка Демёхину после того, как он попытался поддержать теннисистку.