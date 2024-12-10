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Серена Уильямс: если бы мы не играли до финалов, у Винус было бы 15 «Шлемов», у меня — 30

Серена Уильямс: если бы мы не играли до финалов, у Винус было бы 15 «Шлемов», у меня — 30
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила, что у неё и её старшей сестры, семикратной чемпионки мэйджоров Винус Уильямс, могло бы быть больше «Шлемов».

«У нас было такое правило: если мы играли друг против друга до финала, то должны были завоевать титул. Думаю, у Винус было бы минимум 15 турниров «Большого шлема», если бы мы не играли между собой. У меня было бы 30», — приводит слова Уильямс-младшей Tennis Head.

За свою профессиональную карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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