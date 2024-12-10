Кудерметова: сколько можно вставлять палки в колёса российским спортсменам?

Бывшая девятая ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, с какими трудностями столкнулась после отстранения России от международных соревнований.

— Главный скандал сезона для вас связан с Уимблдоном. Вас до последнего хотели не допускать, пришлось письменно доказывать, что вы больше не выступаете за ЦСКА, снимать эмблемы спонсоров. Эта ситуация вас расстроила?

— Расстроила! Сколько можно вставлять палки в колёса российским и белорусским спортсменам? Причём каждый раз проблемы возникают только на Уимблдоне. В 2022 году нас туда вообще не допустили, в 2023-м допустили, но не давали очки (Очки за выступление теннисистам из России и Беларуси не были начислены только в 2022 году. Прим. — «Чемпионата»), а в этом году у меня случилась некрасивая ситуация. О том, что я не подхожу по каким-то критериям, мне сообщили за неделю до старта… Большое спасибо федерации тенниса и Шамилю Анвяровичу, что они смогли в кратчайшие сроки собрать столько подписей, — сказала Кудерметова в интервью «БО Спорт».

Напомним, 6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено.