Янник Синнер второй год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер второй год подряд получил награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как любимый игрок болельщиков.

Нельзя не отметить, что с 2003 по 2021 год звания «Любимый игрок болельщиков» удостаивался только 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер. В 2022-м оно перешло испанцу Рафаэлю Надалю. В 2023-м болельщики отдали награду Синнеру.

23-летний Синнер в сезоне-2024 одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Янник стал первым в истории тенниса итальянцем, возглавившим рейтинг ATP. Кроме того, он помог сборной Италии защитить титул в финале Кубка Дэвиса.