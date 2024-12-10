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Янник Синнер второй год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков

Янник Синнер второй год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер второй год подряд получил награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как любимый игрок болельщиков.

Нельзя не отметить, что с 2003 по 2021 год звания «Любимый игрок болельщиков» удостаивался только 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер. В 2022-м оно перешло испанцу Рафаэлю Надалю. В 2023-м болельщики отдали награду Синнеру.

23-летний Синнер в сезоне-2024 одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Янник стал первым в истории тенниса итальянцем, возглавившим рейтинг ATP. Кроме того, он помог сборной Италии защитить титул в финале Кубка Дэвиса.

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