«Это так много значит для меня». Синнер — о том, что был признан любимым игроком фанатов

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал тот факт, что второй год подряд получил награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как любимый игрок болельщиков.

«Я просто хочу поблагодарить болельщиков по всему миру, что они проголосовали за меня. Это так много значит для меня. Именно благодаря вам я люблю играть в теннис. На протяжении всего сезона поддержка от болельщиков была потрясающей», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

С 2003 по 2021 год звания «Любимый игрок болельщиков» удостаивался только 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер. В 2022-м оно перешло к испанцу Рафаэлю Надалю. В 2023-м болельщики отдали награду Синнеру.