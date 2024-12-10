Анастасия Потапова опубликовала фото с тренировки в Дубае в именной футболке «Спартака»

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях фото с тренировки, на котором позирует в именной футболке московского клуба «Спартак» и красных лосинах. К фото Потапова приложила эмодзи «сердце» в красном и белом цвете.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

В данный момент Потапова находится в Дубае (ОАЭ), где активно готовится к новому сезону в академии Александра Островского.

Напомним, в марте 2023 года Потапова вышла на тренировку на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в футболке «Спартака», что вызвало неоднозначную реакцию теннисного сообщества, многие восприняли это как политическую акцию. Анастасия отвергла эти обвинения, напомнив, что она давняя фанатка клуба.