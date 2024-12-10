Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Лиможе, где сразится с Лепченко

72-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Соревнования проходят на харде.

В матче первого круга Блинкова (4) со счётом 6:4, 6:1 обыграла 122-ю ракетку мира представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча Блинковой с Русе продлилась 1 час 15 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований во Франции Анна Блинкова сразится с 38-летней американкой Варварой Лепченко (134-я ракетка мира).