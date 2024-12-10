Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Лиможе, где сразится с Лепченко
Поделиться
72-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Соревнования проходят на харде.
Лимож 125. 1-й круг
10 декабря 2024, вторник. 18:15 МСК
122
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
72
Анна Блинкова
А. Блинкова
В матче первого круга Блинкова (4) со счётом 6:4, 6:1 обыграла 122-ю ракетку мира представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе.
Встреча Блинковой с Русе продлилась 1 час 15 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал соревнований во Франции Анна Блинкова сразится с 38-летней американкой Варварой Лепченко (134-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2024
-
19:32
-
19:07
-
18:33
-
18:21
-
16:50
-
16:39
-
16:39
-
16:14
-
16:02
-
15:49
-
15:40
-
14:58
-
14:56
-
14:51
-
14:47
-
13:16
-
12:58
-
12:37
-
12:22
-
11:44
-
11:34
-
10:47
-
09:52
-
08:30
-
02:41
-
00:48
-
00:13
- 9 декабря 2024
-
23:40
-
23:21
-
23:04
-
22:55
-
22:27
-
22:16
-
21:57
-
20:57