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Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Лиможе, где сразится с Лепченко

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Лиможе, где сразится с Лепченко
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72-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Соревнования проходят на харде.

Лимож 125. 1-й круг
10 декабря 2024, вторник. 18:15 МСК
Елена-Габриэла Русе
122
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Анна Блинкова
72
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В матче первого круга Блинкова (4) со счётом 6:4, 6:1 обыграла 122-ю ракетку мира представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча Блинковой с Русе продлилась 1 час 15 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований во Франции Анна Блинкова сразится с 38-летней американкой Варварой Лепченко (134-я ракетка мира).

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