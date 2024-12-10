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Андрей Рублёв высказался о своих целях на 2025 год

Андрей Рублёв высказался о своих целях на 2025 год
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своих целях на сезон-2025.

— После победы на турнире серии «Мастерс» следующим вашим шагом будет «Шлем»?
— Посмотрим. Теперь, когда я подошёл к тренировочному процессу немного иначе, мне любопытно посмотреть, чем это закончится. Конечно, я ставлю перед собой цели, но не в плане завоевания титулов.

— Каковы же ваши цели на 2025 год?
— Речь идёт скорее о совершенствовании себя в определённых аспектах. Если мне это удастся, стану улучшенной версией себя, которая будет побеждать больше. Выиграв больше матчей, я завоюю больше турниров, и, возможно, один из них будет престижным, — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.

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