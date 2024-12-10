Андрей Рублёв признался, что не переживает из-за доминации Синнера и Алькараса

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что его не беспокоит доминация итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, которые в 2024 году поровну разделили титулы на турнирах «Большого шлема».

— Считаете ли вы, что в 2025 году, как и в 2024-м, в туре будут доминировать Янник Синнер и Карлос Алькарас?

— Честно говоря, я не переживаю по этому поводу. У них своя жизнь, они отличные игроки и полностью доминировали в 2024 году. Так что это их дело — беспокоиться о том, как они начнут следующий год. Если мне придётся одновременно беспокоиться и о себе, и о них, моя голова просто взорвётся!(Смеётся.)» — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.