«Намечается что-то интересное?» Новак Джокович опубликовал фото Криштиану Роналду

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях загадочный пост, вероятно, намекая на совместный проект или контент с нападающим саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Намечается что-то интересное, Криштиану?» — подписал фото Роналду Джокович.

Фото: из социальных сетей Новака Джоковича

Джокович взбудоражил этим постом пользователей в социальных сетях. Многие предполагают, что Новак станет гостем YouTube-канала Роналду.

Джокович в последнее время был активен на Ближнем Востоке. В частности, в конце ноября он посетил Гран-при Катара Формулы-1.