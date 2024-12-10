Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Лиможе

79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира категории W-125 в Лиможе (Франция). Соревнования проходят на харде.

В стартовом матче старшая из сестёр Андреевых (5) со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграла 237-ю ракетку мира из Турции Ипек Оз (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час 56 минут. В её рамках Эрика пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Ипек четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Андреевой во Франции станет победительница матча Полина Кудерметова (Россия) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн).