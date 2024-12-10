Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Лиможе

Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Лиможе
Комментарии

79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира категории W-125 в Лиможе (Франция). Соревнования проходят на харде.

Лимож 125. 1-й круг
10 декабря 2024, вторник. 21:15 МСК
Ипек Оз
237
Турция
Ипек Оз
И. Оз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Эрика Андреева
79
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

В стартовом матче старшая из сестёр Андреевых (5) со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграла 237-ю ракетку мира из Турции Ипек Оз (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час 56 минут. В её рамках Эрика пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Ипек четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Андреевой во Франции станет победительница матча Полина Кудерметова (Россия) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн).

Материалы по теме
«Он моя главная опора». Соболенко получила награду WTA и благодарна своему бойфренду
«Он моя главная опора». Соболенко получила награду WTA и благодарна своему бойфренду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android