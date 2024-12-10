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Александр Зверев назвал лучшую и худшую раздевалки в своей карьере

Александр Зверев назвал лучшую и худшую раздевалки в своей карьере
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал лучшую и худшую раздевалку в своей карьере.

«Самая лучшая раздевалка… У нас была одна очень прикольная раздевалка в 2018 году на Кубке Лэйвера, когда мы играли в Чикаго, у нас была раздевалка «Чикаго Буллз» (баскетбольный клуб. — Прим.«Чемпионата»). Это было что-то особенное.

Самая худшая… Мне кажется, в Риме до того, как они сделали реновацию», — сказал Зверев по-русски на YouTube-канале BB Tennis.

Кубок Лэйвера — 2018 действительно прошёл в Чикаго. Тогда сборная Европы, которую представлял Зверев, защитила свой титул, обыграв сборную мира со счётом 13:8.

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