Рублёв — о борьбе с эмоциями на корте: иногда ты делаешь успехи, а потом регрессируешь

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей чрезмерной эмоциональности на корте. К примеру, Андрей часто бьёт себя ракеткой во время матчей, разбивая колени до крови.

— Вы известны тем, как справляетесь со своими эмоциями на корте...

— Особенно тем, что я не могу с ними справиться! (Смеётся.)

— Чувствуете ли вы, что постепенно становитесь лучше в управлении своими эмоциями?

— Я стараюсь. Но, честно говоря, это долгий процесс. Иногда ты делаешь успехи, а потом регрессируешь. Есть много вещей, которые могут заставить вас вернуться к старым привычкам. Конечно, я хочу стать лучше! Но для этого нужно время, — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.