Даниил Медведев — лучший теннисист России по версии «Чемпионата» в 2024 году

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» выявил лучшего игрока года. Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получил 10 баллов, за второе — девять и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель ATP.

В первом квартале года победителем зачёта стал Даниил Медведев, во втором и третьем — Андрей Рублёв, в четвёртом — Карен Хачанов.

По дополнительным показателям в итоговом зачёте года победителем стал Медведев, набравший равное количество очков с Рублёвым. Хачанов замкнул тройку лучших теннисистов России 2024 года по версии «Чемпионата».