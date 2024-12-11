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Видео: Мария Шарапова учит сына русскому алфавиту

Видео: Мария Шарапова учит сына русскому алфавиту
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала, как учит сына Теодора русскому алфавиту. Спортсменка опубликовала видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шарапова впервые стала мамой в июле 2022 года. Она родила сына Теодора от британского бизнесмена Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях уже много лет.

Российская теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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