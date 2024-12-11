Видео: Мария Шарапова учит сына русскому алфавиту

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала, как учит сына Теодора русскому алфавиту. Спортсменка опубликовала видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шарапова впервые стала мамой в июле 2022 года. Она родила сына Теодора от британского бизнесмена Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях уже много лет.

Российская теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.