Моргаду: странно, что ВАДА подало апелляцию против Синнера, а сейчас изменило регламент

Португальский журналист Жозе Моргаду усомнился в логике изменений регламента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на фоне допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
«Интересные изменения правил ВАДА, которые позволят избежать ситуаций, подобных тем, что произошли с Синнером и Швёнтек. Странно, что они подали апелляцию против Синнера, а сейчас изменили правила», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Согласно источнику, недавние изменения ВАДА направлены на случаи так называемого «непредсказуемого допинга», когда выясняется, что спортсмены непреднамеренно употребляли запрещённые вещества.
Ранее ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдать итальянца Янника Синнера в связи с нарушением антидопинговых правил.