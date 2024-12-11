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Моргаду: странно, что ВАДА подало апелляцию против Синнера, а сейчас изменило регламент

Португальский журналист Жозе Моргаду усомнился в логике изменений регламента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на фоне допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Интересные изменения правил ВАДА, которые позволят избежать ситуаций, подобных тем, что произошли с Синнером и Швёнтек. Странно, что они подали апелляцию против Синнера, а сейчас изменили правила», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Согласно источнику, недавние изменения ВАДА направлены на случаи так называемого «непредсказуемого допинга», когда выясняется, что спортсмены непреднамеренно употребляли запрещённые вещества.

Ранее ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдать итальянца Янника Синнера в связи с нарушением антидопинговых правил.