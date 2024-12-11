Синнер отреагировал на победу в номинации «любимый игрок болельщиков»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выразил слова благодарности людям, которые проголосовали за него в борьбе за награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как любимый игрок болельщиков.

«Спасибо всем фанатам по всему миру за то, что голосовали за меня. Победа в этой номинации во второй раз значит для меня очень много, особенно потому, что она исходит напрямую от вас», — написал Синнер на своей странице в соцсети Х.

23-летний Синнер в сезоне-2024 одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.