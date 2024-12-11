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«Это нужно принять». Кузнецова считает, что Синнер затмил «Большую тройку»

«Это нужно принять». Кузнецова считает, что Синнер затмил «Большую тройку»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на победу Янника Синнера в борьбе за награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «любимый игрок болельщиков».

«Это действительно большое и очень приятное достижение, если учитывать, что до него аж с 2004 года эта регалия принадлежала Роджеру Федереру. В 2022-м болельщики выбрали Надаля, а потом на корт пришёл Янник. Вот уж точно, BIG-3 в прошлом, и это нужно только принять», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

23-летний Синнер в сезоне-2024 одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.

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