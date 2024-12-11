«Ему грустно, одиноко». Макнами — о победе Марата Сафина на АО-2005

Бывший австралийский теннисист, экс первая ракетка мира в парном разряде Пол Макнами вспомнил финал Australian Open — 2005, в котором Марат Сафин обыграл Ллейтона Хьюитта (1:6, 6:3, 6:4, 6:4).

«Australian Open — 2005 был выдающимся годом. Финал был невероятным. Ллейтон побеждал в том финале, он был настроен и контролировал ситуацию во второй партии. В начале второго сета Сафин вызывает своего тренера Ивана.

Иван возвращается, и я спрашиваю: «Что случилось с Маратом?» Он говорит: «Марат сказал, что играет очень плохо. Ему грустно, одиноко, он хотел с кем-то поговорить. Он просто хотел поговорить о том, как плохо он себя чувствует. Поэтому я просто его слушал». И это перевернуло матч. Он сломал Ллейтона. Конец матча», — приводит слова Макнами сайт Australian Open.