Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мой брат всегда выбирал Джоковича, я — Федерера». Берреттини признался в любви к теннису

«Мой брат всегда выбирал Джоковича, я — Федерера». Берреттини признался в любви к теннису
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2021 итальянский теннисист Маттео Берреттини признался в любви к теннису, вспомнив, как начинал играть.

«Теннис — любовь всей моей жизни. Ты был дерзким и остаёшься дерзким, но, вероятно, именно поэтому ты мне так нравишься. Дорогой теннис, нас познакомила вся моя семья. Это было у нас в крови. Мой брат всегда выбирал Джоковича, я — Роджера, и мы играли часами, дома, с воздушными шариками, с маленькими или с большими ракетками, это не имело значения. Мы просто веселились.

С тех пор ты стал частью моей жизни. В 2017 году в Риме, на моём домашнем турнире, я крупно проиграл Фабио Фоньини, он меня уничтожил. В таком случае ты меня сильно ударил, но в то же время я почувствовал столько эмоций и столько прекрасных чувств, что мне захотелось ощутить их снова. Остальное уже история», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

Материалы по теме
«Ему грустно, одиноко». Макнами — о победе Марата Сафина на АО-2005
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android