«Мой брат всегда выбирал Джоковича, я — Федерера». Берреттини признался в любви к теннису

Финалист Уимблдона-2021 итальянский теннисист Маттео Берреттини признался в любви к теннису, вспомнив, как начинал играть.

«Теннис — любовь всей моей жизни. Ты был дерзким и остаёшься дерзким, но, вероятно, именно поэтому ты мне так нравишься. Дорогой теннис, нас познакомила вся моя семья. Это было у нас в крови. Мой брат всегда выбирал Джоковича, я — Роджера, и мы играли часами, дома, с воздушными шариками, с маленькими или с большими ракетками, это не имело значения. Мы просто веселились.

С тех пор ты стал частью моей жизни. В 2017 году в Риме, на моём домашнем турнире, я крупно проиграл Фабио Фоньини, он меня уничтожил. В таком случае ты меня сильно ударил, но в то же время я почувствовал столько эмоций и столько прекрасных чувств, что мне захотелось ощутить их снова. Остальное уже история», — приводит слова Берреттини Punto de Break.