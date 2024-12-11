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Анастасия Потапова сыграет на турнире в Линце в январе. Там она выиграла титул в 2023 году

Анастасия Потапова сыграет на турнире в Линце в январе. Там она выиграла титул в 2023 году
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет на хардовом турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия), который пройдёт с 26 января по 2 февраля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в соцсетях.

Потапова выигрывала трофей в Линце в 2023 году, когда турнир проводился в категории WTA-250. В 2024 году Анастасия приезжала защищать титул, но проиграла на стадии четвертьфинала.

Действующей победительницей турнира в Линце является представительница Латвии Елена Остапенко. В финале она обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову со счётом 6:2, 6:3.

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